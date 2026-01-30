«Μπλόκο» του ΣτΕ στην ανανέωση ή έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιού τύπου ταυτότητες

Το ΣτΕ αποφάσισε ότι με παλαιού τύπου ταυτότητα, οι πολίτες δε μπορούν ούτε να εκδώσουν αλλά ούτε και να ανανεώσουν το διαβατήριό τους.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, απέρριψε την προσφυγή πολίτη που αφορούσε μια τέτοια υπόθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είχε διαταχθεί ως προσωρινό μέτρο να λάβει υπόψη της η Ελληνική Αστυνομία το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου του πολίτη, μέχρι την τελική έκβαση της δίκης του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».

Αναλυτικά η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου. Η Επιτροπή Αναστολών για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».