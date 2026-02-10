Ελλάδα

Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Νίκαια έως Άνω Πατήσια – Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο

Στο «κόκκινο» είναι, επίσης, η κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Κηφισίας και στη Μεσογείων
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Τροχαίο ΙΧ αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το απόγευμα της Τρίτης (10.02.2026) στο ύψος του Ρέντη στην άνοδο.

Σχεδόν ακινητοποιημένοι είναι οι οδηγοί στον Κηφισό στην άνοδο από Νίκαια μέχρι Άνω Πατήσια.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Στο «κόκκινο» είναι, επίσης, η κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Κηφισίας και στη Μεσογείων.

Μόνον υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός του τροχαίου μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, στις 5:30 μ.μ. στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντη.

