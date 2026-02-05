Ελλάδα

Μποτιλιάρισμα στον Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με αυτοκίνητο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες από το τροχαίο
Κίνηση στον Κηφισό
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Καραγιάννης

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Σκαραμαγκά έπειτα από τροχαίο ανάμεσα σε λεωφορείο και ΙΧ αυτοκίνητο γύρω στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν ένα λεωφορείο και ένα ΙΧ στο σημείο στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων ήταν να προκληθεί μποτιλιάρισμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί από το τροχαίο.

