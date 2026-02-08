Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό προς Πειραιά λόγω τροχαίου – «Ουρές» από Κρυονέρι έως Περιστέρι

Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου παρατηρείται λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026).

Εξαιτίας του τροχαίου στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα ήταν σχεδόν ακινητοποιημένα από το ύψος του Κρυονερίου έως το Περιστέρι στην κατεύθυνση εισόδου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, ολιγόλεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Με χαμηλές ταχύτητες και η κίνηση των αυτοκινήτων στην Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος στο Νέο Φάληρο στο ρεύμα προς Πειραιά.

Πυκνή ροή, επίσης, στην Ακτή Δηλαβέρη και στην Ακτή Κουμουνδούρου.

