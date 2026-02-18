Μπραντ Πιτ: Η Ύδρα στο επίκεντρο για την ταινία «The Riders» – Γεμίζουν τα ξενοδοχεία

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται στην Ύδρα μέσα στα επόμενα 24ωρα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», η οποία αναμένεται να διαφημίσει τις ομορφιές του νησιού, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ντόπιοι παρακολουθούν με ικανοποίηση τις προετοιμασίες που είναι πυρετώδεις, με παράγοντες του νησιού να τονίζουν πως εξαντλείται κάθε διαθέσιμο δωμάτιο για τις επόμενες μέρες.

Η παραγωγή θα φέρει στην Ύδρα, 200 με 300 άτομα για τις ανάγκες της ταινίας, ανεβάζοντας ξανά το νησί του Αργοσαρωνικού στην κορυφή των καλύτερων τοποθεσιών της Ελλάδας για κινηματογραφική παραγωγή. Το όνομα του Μπραντ Πιτ δεσπόζει από το καστ των ηθοποιών και είναι βέβαιο πως θα μαγνητίσει τα βλέμματα.

«Για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παραγωγής, θα ανοίξουν εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει πιο νωρίς η σεζόν. Τα άτομα που θα έρθουν από την παραγωγή της ταινίας του Μπραντ Πιτ θα είναι μερικές εκατοντάδες», τονίζει στο newsit.gr ο δήμαρχος της Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης.

Ο Δήμος «υποσχέθηκε» πως θα σταθεί αρωγός όπου χρειαστεί, κυρίως σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρήσης δημοτικών χώρων. «Θα συνδράμουμε όπως μπορούμε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια παραγωγή προσδίδει αξία όχι μόνο στην Ύδρα αλλά και στη χώρα γενικότερα. Όπου μας ζητήσουν συνδρομή, θα τη δίνουμε», σημειώνει.

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Η Τζουλιάν Νίκολσον αναμένεται να συμπρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Μπραντ Πιτ ενώ και η Κόκο Γκρίνστοουν θα έχει επίσης σημαντικό ρόλο.