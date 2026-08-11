Μύκονος: Δύο συλλήψεις για delivery ναρκωτικών – Η στιγμή που αστυνομικοί βρίσκουν κάνναβη κρυμμένη σε μηχανάκι

Κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη και κάνναβη είχαν κρύψει στα σπίτια και στα μηχανάκια τους 2 νεαροί που συνελήφθησαν τη Δευτέρα (10.08.2026) στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για delivery ναρκωτικών, βρέθηκαν με πάνω από 20.000 ευρώ στην κατοχή τους.

Μετά από παρακολουθήσεις και αξιολόγηση πληροφοριών, οι δύο 23χρονοι (ο ένας αλλοδαπός ο άλλος Έλληνας) πιάστηκαν στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο.

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Οι δύο νεαροί κατηγορούνται πως από τον Ιούλιο, χρησιμοποιώντας μηχανές έκαναν delivery σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες, προσκομίζοντας χρήματα.

Κατά την έρευνα που έγινε, εντοπίστηκαν και οι χώροι όπου χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες». Τόσο τα σπίτια τους όσο και τα μηχανάκια τους ήταν γεμάτα με ναρκωτικά.

Συνολικά βρέθηκαν:

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4.404-γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 6 συσκευασίες

540 γραμμ. κοκαΐνης, σε 3 συσκευασίες

211,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε 43 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

78 γραμμ. ροζ κοκαΐνης, σε 11 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

69,- γραμμ. κοκαΐνης, σε 63 μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό

21.800 ευρώ

2 κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Οι ναρκωτικές ουσίες, οι δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες, τα χρήματα και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.