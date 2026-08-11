Ελλάδα

Χαλκιδική: 7χρονος γλίστρησε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί – Σώθηκε από ναυαγοσώστες

Το περιστατικό συνέβη στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής όταν το αγοράκι έπεσε στη θάλασσα και άρχισε να δυσκολεύεται να κρατήσει το κεφάλι του στην επιφάνεια
Ναυαγοσώστρια σε παραλία
Ναυαγοσώστρια σε παραλία / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Χαλκιδική όταν ένα παιδί γλίστρησε από φουσκωτό και κινδύνευσε να πνιγεί.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής. Το παιδί βρισκόταν πάνω στο φουσκωτό μαζί με την οικογένειά του μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την ακτή, όταν ξαφνικά γλίστρησε και βρέθηκε στο νερό.

Εκείνη τη στιγμή το αγοράκι άρχισε να δυσκολεύεται να κρατήσει το κεφάλι του στην επιφάνεια. Οι γονείς του που κολυμπούσαν ακριβώς δίπλα αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Στον ναυαγοσωστικό πύργο στην παραλία βρίσκονταν σε υπηρεσία δύο ναυαγοσώστες, όπου έτρεξαν αμέσως στη θάλασσα σύμφωνα με το voria.gr. Οι δύο ναυαγοσώστες ρυμούλκησαν το παιδί προς την ακτή, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει ο ναυαγοσώστης κατά τον έλεγχο των ζωτικών σημείων διαπιστώθηκε ταχυκαρδία, ενώ στη συνέχεια χορηγήθηκε καθαρό οξυγόνο. Η κατάσταση του παιδιού βελτιώθηκε μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και οι ζωτικές του ενδείξεις επανήλθαν σε φυσιολογικές τιμές. Το παιδί, σερβικής υπηκοότητας, παρέμεινε υπό τη συνεχή επίβλεψη των ναυαγοσωστών για περισσότερο από μία ώρα, έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν διέτρεχε πλέον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αρμόδιο Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών, από το οποίο μετέβη περιπολικό στο σημείο για την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος.

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