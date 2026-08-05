Μύκονος: Βίντεο με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν την τσάντα Hermès και το Rolex όπου άρπαξε Έλληνας οδηγός από Ουκρανό τουρίστα

Έσκαψαν οι αστυνομικοί κάτω από το βράχο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου στην Μύκονο και βρήκαν τα κλοπιμαία του 34χρονου Έλληνα οδηγού όπου είχε αρπάξει από Ουκρανό τουρίστα που είχε πάρει ως εγγύηση για να τον μεταφέρει προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς.

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί τραβάνε τις μεγάλες πέτρες και εντοπίζουν το πολυτελές Rolex και την τσάντα Hermès κρυμμένα κάτω από βράχο στη Μύκονο, που άρπαξε ο Έλληνας οδηγός από τον Ουκρανό τουρίστα.

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Η αστυνομία συνέλαβε στη Μύκονο τον 34χρονο οδηγό μετά από καταγγελία Ουκρανού τουρίστα πως του έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 29χρονος Ουκρανός τουρίστας, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (04.08.2026) όταν ένας Έλληνας οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός ζήτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση μέχρι να εξοφληθεί η διαδρομή προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς. Ο τουρίστας παρέδωσε στον οδηγό μία γυναικεία τσάντα Hermès, αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.

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Λίγο μετά τις 06:20 χθες το πρωί, όταν ο 29χρονος κατέβηκε από το όχημα, ο οδηγός πάτησε γκάζι και απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντάς τον πίσω και έχοντας στην κατοχή του τα δύο πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και τον συνέλαβαν. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο αυτοκίνητό του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στη Μύκονο, τα αντικείμενα δεν βρέθηκαν.

Τελικά, η τσάντα και το ρολόι εντοπίστηκαν κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου στην Μύκονο.