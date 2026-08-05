Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου – Στάλθηκε μήνυμα του 112

Επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου / Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Βιομηχανικής περιοχής του Κορωπίου στην οδό Αιγεώς βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ενισχύθηκαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις και στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 14:02 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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