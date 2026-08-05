Την Πέμπτη, 06 Αυγύστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη 06 Αυγούστου, η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη την Συλλογής της και κάθε εβδομάδα, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

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όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

βυζαντινής τεχνοτροπίας

σε κανονικό μέγεθος

με ειδική προστατευτική θήκη

με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

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