Μυτιλήνη: Φυλάκιση 34 μηνών σε 25χρονο που πυροβολούσε με καραμπίνα στην Ανάσταση

Σε ποινή φυλάκισης 34 μηνών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καταδικάστηκε χθες, Δευτέρα (13.4.26), από το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, 25χρονος που πυροβολούσε με καραμπίνα το βράδυ της Ανάστασης.

Ειδικότερα, ο 25χρονος από τη Μυτιλήνη συνελήφθη μετά από μήνυση ιδιώτη γιατί πυροβολούσε με κυνηγετική καραμπίνα τα μεσάνυχτα της Ανάστασης και κατηγορείται για οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καθώς και των άσκοπων πυροβολισμών, αλλά τον απήλλαξε της κατηγορίας για παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων, αποδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος δεν ήξερε ότι στο σπίτι του μηνυτή, έξω από το οποίο πυροβολούσε, υπήρχε κατοικίδιο ζώο.