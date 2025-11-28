Μυτιλήνη: Πλημμύρες και χαλάζι από την κακοκαιρία Adel – Πνίγηκε η πόλη σε λίγα λεπτά

Απίστευτες εικόνες από την καταιγίδα που έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11/25) τη Μυτιλήνη. Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια από την κακοκαιρία Adel που πλήττει και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Παρά την ένταση των φαινομένων, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές στη Μυτιλήνη. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον ποταμό Τσικνιά στην Καλλονή, όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα δύο μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και των δύο Δήμων, βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν πως τα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο δεν αναμένεται να εξασθενήσουν πριν το βράδυ, αλλά ενδέχεται να ενταθούν περαιτέρω.

Η πρωτοφανής σε ένταση για τα δεδομένα της Λέσβου χαλαζόπτωση έπληξε στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι το νησί δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και σε κωμοπόλεις και χωριά ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλά καταστήματα πλημύρισαν. Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην μετακίνηση των μαθητών που μόλις είχαν σχολάσει από τα σχολεία τους.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση αυτοκινήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την εικόνα από τους δρόμους της πόλης

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να αποφεύγουν ρέματα και σημεία με λιμνάζοντα ύδατα.

Με πληροφορίες από AiolosTv