Νάξος: 63χρονος αγνοούμενος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε χαράδρα – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Ο 63χρονος είχε εξαφανιστεί από την Δευτέρα και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε ελικόπτερο
Η στιγμή που ο 63χρονος βγαίνει από το ελικόπτερο
Η στιγμή που ο 63χρονος βγαίνει από το ελικόπτερο / φωτό από naxostimes

Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια ενός 63χρονου στη Νάξο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Δευτέρα και βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/9/2025), εγκλωβισμένος μέσα σε χαράδρα

Σύμφωνα πληροφορίες του naxostimes.gr, ο άνδρας αναζητούταν στην Νάξο από τους οικείους του από την Δευτέρα (8/9/2025), και εντοπίστηκε σήμερα σε χαράδρα, σε περιοχή πάνω από τον Πύργο Μπαζαίου από περαστικό που τον άκουσε και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο που βρέθηκε ο 63χρονος έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική, ενώ χρειάστηκε ελικόπτερο για να τον απεγκλωβίσει. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν από λίγη ώρα.

Ο 63χρονος, με καταγωγή από την Νάξο και κάτοικος του νησιού, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο αεροδρόμιο και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.

φωτό από naxostimes
φωτό από naxostimes

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τραυματισμένος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.

