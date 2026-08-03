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Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Ποιος ήταν ο 46χρονος Δανός πιλότος που σκοτώθηκε – Οι φωτογραφίες πριν τη τραγωδία

Είχε περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης και δύο δεκαετίες εμπειρίας - «Προσέφερε σημαντικό έργο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Ελλάδα», δήλωσε ο αδελφός του
Ο Δανός πιλότος
Ο Ρούνε Κίνταλ είχε στείλει στον αδελφό του φωτογραφίες του ελικοπτέρου λίγες ημέρες πριν από τη μοιραία σύγκρουση (Πηγή φωτογραφίας: nyheder.tv2.dk)
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Ο 46χρονος Δανός Ρούνε Κίνταλ ήταν ο πιλότος που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων την Κυριακή (02.08.2026), κοντά στην Ψάθα, ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Την ταυτότητα του θύματος αποκάλυψε ο αδελφός του, Τούε Κίνταλ, μιλώντας στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2. Ο πιλότος, ο οποίος σκοτώθηκε στη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, καταγόταν από το Γκόντβατ, κοντά στην πόλη Σίλκεμποργκ, και ζούσε μόνιμα στον Καναδά.

«Είναι μια τεράστια απώλεια και απερίγραπτα θλιβερό που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Τούε Κίνταλ. «Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι προσέφερε σημαντικό έργο συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Ο Ρούνε Κίνταλ ήταν ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής ελικοπτέρων, με περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης και τουλάχιστον 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τον αδελφό του, ήταν «εξαιρετικός πιλότος και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους».

Για πολλά χρόνια εργαζόταν σε αποστολές για την ξυλοβιομηχανία στον Καναδά, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε στραφεί σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης. Λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα είχε παραλάβει το ελικόπτερο που χειριζόταν την ώρα της σύγκρουσης.

«Μου έστειλε φωτογραφίες του ελικοπτέρου πριν από λίγες ημέρες. Είχε λίγους περισσότερους ίππους από εκείνα που συνήθιζε να πετά και ήταν ενθουσιασμένος», ανέφερε ο αδελφός του.

Ο Δανός πιλότος
Ο Ρούνε Κίνταλ είχε στείλει στον αδελφό του φωτογραφίες του ελικοπτέρου λίγες ημέρες πριν από τη μοιραία σύγκρουση (Πηγή φωτογραφίας: nyheder.tv2.dk)

Ο 46χρονος επρόκειτο να ταξιδέψει στη Δανία την Τρίτη, προκειμένου να συναντήσει την οικογένειά του. Ο αδελφός του είχε να τον δει από τις φθινοπωρινές διακοπές του 2025, όταν τον είχε επισκεφθεί στον Καναδά.

Ο Τούε Κίνταλ πληροφορήθηκε επισήμως τον θάνατό του από τον επικεφαλής της εταιρείας στην οποία ανήκαν τα δύο ελικόπτερα. «Το ήξερα πριν δεχθώ το τηλεφώνημα. Μόλις η σύζυγός μου κι εγώ είδαμε τις εικόνες από τη συντριβή, κατάλαβα ότι ήταν εκείνος», είπε.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026), όταν τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην περιοχή. Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής και ένας Έλληνας, ενώ δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου διασώθηκαν.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η αρμόδια ελληνική επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα, ενώ εξετάζεται και οπτικό υλικό από τη στιγμή του δυστυχήματος.

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