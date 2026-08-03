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Σκιάθος: Δύο συλλήψεις μετά από άγρια συμπλοκή εργαζομένων – Ένας τραυματίας

Οι δύο κατηγορούμενοι θα δικαστούν την Τρίτη (04.08.2026) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου - Συνεχίζεται η προανάκριση για τα αίτια του επεισοδίου
Σκιάθος
Σκιάθος (Φωτογραφία αρχείου: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕUROKINISSI)
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Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε την Κυριακή (02.08.2026) στη Σκιάθο, με την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ανδρών, οι οποίοι βρίσκονται στο νησί ως εργαζόμενοι. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι τρεις άνδρες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε ανταλλαγή χτυπημάτων.

Μετά τη συμπλοκή στη Σκιάθο, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, επίσης εργαζομένων στο νησί, ενώ ένας μεσήλικας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν, συνοδεία αστυνομικών, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τρίτη, λόγω κωλύματος του συνηγόρου τους.

Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο τραυματίας, ο οποίος μετά την αναβολή επρόκειτο να μεταβεί στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο.

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