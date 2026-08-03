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Θεσπρωτία: Νεκρός 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Συγκλονισμένος o νεαρός φίλος του είπε κλαίγοντας στους διασώστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια
Χαράδρα
Απόκρημνη χαράδρα / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα στη Θεσπρωτία κοντά στο χωριό Μαυρομάτι εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Χιλή.

Για τον απεγκλωβισμό του 20χρονου Χιλιανού τουρίστα από το δύσβατο σημείο στη Θεσπρωτία, χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νέος, μαζί με έναν φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άτυχος έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα.

Συγκλονισμένος o νεαρός φίλος του παρακολούθησε την επιχείρηση και είπε κλαίγοντας στους Πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμού και διάσωσης, ενώ στην περιοχή, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον νεαρό τουρίστα και τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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