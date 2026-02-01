Συμβαίνει τώρα:
Νάουσα: 61χρονος έχασε τη ζωή του από φωτιά στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του ηλικίας 61 ετών
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Ένας 61χρονος έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στη Νάουσα, το πρωί της Κυριακής (1.2.26).

Σύμφωνα με το newsima.gr, η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σε κατοικία στη Νάουσα.

Περίοικοι αντιλήφθηκαν τον καπνό και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με οχήματα και προσωπικό για την κατάσβεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του ηλικίας 61 ετών.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι πυροσβέστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την παραλαβή του.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

