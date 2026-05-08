Δομοκός: Σε 75χρονο άνδρα ανήκει η σορός που βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του καμένου αυτοκινήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες βίντεο που έχει καταγραφεί τον δείχνει να βγαίνει από το αμάξι, να το περιλούζει με υγρό για να βάλει φωτιά και να ξαναμπαίνει μέσα
Το αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά και βρέθηκε μέσα ο 75χρονος / Φωτό lamiareport
Η σορός που βρέθηκε νωρίτερα σήμερα (8/5/2026) μέσα σε αυτοκίνητο που είχε πιάσει φωτιά στον Δομοκό της Φθιώτιδας φαίνεται να ανήκει σε 75χρονο άνδρα κάτοικο της περιοχής, με την αστυνομία να εξετάζει κάθε ενδεχόμενο με επικρατέστερο αυτό της αυτοκτονίας.

Η φωτιά στο αυτοκίνητο ξέσπασε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (7/5/2026) κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού και οι Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από τηλεφώνημα υπαλλήλου του σταθμού, όταν αυτός άκουσε εκρήξεις και είδε την πυρκαγιά στο αυτοκίνητο.

Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο και στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητο εντόπισε τον ηλικιωμένο άνδρα απανθρακωμένο στο πίσω κάθισμα.

Μάλιστα κοντά στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστικά δοχεία με υπολείμματα εύφλεκτου υγρού, πιθανόν βενζίνη, ενώ μέσα σε αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα καμένων χαρτονομισμάτων και εγγράφων (βιβλιαρίου τραπέζης κ.α.).

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο που έχει καταγραφεί τον δείχνει να βγαίνει από το αμάξι, να το περιλούζει με υγρό για να βάλει φωτιά και να ξαναμπαίνει μέσα.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και τα στοιχεία εξετάζει το ΑΤ Δομοκού, που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

