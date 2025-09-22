Ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ παγωτού βρέθηκαν σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο – Τα εντόπισε σκύλος της αστυνομίας

Ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ φαγητού βρήκαν οι αστυνομικοί σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, τα οποία μάλιστα ήταν κρυμμένα πίσω από πλυντήριο ρούχων.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Star φαίνεται πως τα τάπερ με τα ναρκωτικά ήταν τυλιγμένα με νάιλον και πίσω από το πλυντήριο ρούχων στο διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, όμως δεν ξεγέλασαν τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Το τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Ασπρόπυργου είχε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινοβγαίνει τουλάχιστον ένας άντρας ο οποίος κινείται περίεργα και πιθανόν εμπορεύεται ναρκωτικά.

Οι έμπειροι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα ενώ χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα.