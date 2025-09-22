Ελλάδα

Ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ παγωτού βρέθηκαν σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο – Τα εντόπισε σκύλος της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ναρκωτικά κρυμμένα σε τάπερ φαγητού βρήκαν οι αστυνομικοί σε διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, τα οποία μάλιστα ήταν κρυμμένα πίσω από πλυντήριο ρούχων.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Star φαίνεται πως τα τάπερ με τα ναρκωτικά ήταν τυλιγμένα με νάιλον και πίσω από το πλυντήριο ρούχων στο διαμέρισμα στον Ασπρόπυργο, όμως δεν ξεγέλασαν τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Το τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Ασπρόπυργου είχε πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, μπαινοβγαίνει τουλάχιστον ένας άντρας ο οποίος κινείται περίεργα και πιθανόν εμπορεύεται ναρκωτικά.

Οι έμπειροι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα ενώ χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να μπουν μέσα από την μπαλκονόπορτα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Συνεχίζεται το «μικρό καλοκαιράκι» με τη θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ
Ζέστη στην Αθήνα 1
Newsit logo
Newsit logo