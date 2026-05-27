Στον ανακριτή με βαριές κατηγορίες οι 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Ήδη οι τραπεζικοί λογαριασμοί των 18 από τους 22 έχουν «παγώσει» και ξεσκονίζονται από τις αρχές
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Για βαριά κακουργήματα κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που «ξεδόντιασε» το ελληνικό FBI στην Κρήτη.

Δύο λογιστές, ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε δήμο του Ρεθύμνου, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων και αγρότες από την Κρήτη αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου, καθώς λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της άμεσης συνέργειας σε απάτη.

Οι συλληφθέντες μετήχθησαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με το πρωινό πλοίο της γραμμής.

Οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς αφού μελέτησαν το πλούσιο αποδεικτικό υλικό για ζημιά σε βάρος των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τους απήγγειλαν τις κακουργηματικές κατηγορίες.

Οι 22 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Ήδη οι τραπεζικοί λογαριασμοί των 18 από τους 22 έχουν «παγώσει» και ξεσκονίζονται από τις αρχές, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και τραπεζικές θυρίδες

