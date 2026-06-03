Νάσος Αθανασίου: «Πέθανε στην αγκαλιά μου, είχε έναν πολύ δύσκολο καρκίνο» αποκαλύπτει η σύζυγός του

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, την Τρίτη 2 Ιουνίου. Η σύζυγός του, Εύη Κλοκώνη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τη δύσκολη μάχη που έδινε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής με τον καρκίνο αλλά και για τις τελευταίες στιγμές του, στο σπίτι που έμεναν τα τελευταία χρόνια.

«Έδωσε έναν αγώνα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πηγαίναμε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και μετά στο σπίτι», είπε αρχικά η σύζυγός του στον ΑΝΤ1, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο Νάσος Αθανασίου «κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής αν και είχε έναν πολύ δύσκολο καρκίνο».

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«Δεν υπέφερε, πέθανε πολύ ήσυχα και αυτό είναι κάτι που με αναπαύει», σημείωσε ακόμη, για να συνεχίσει: «Έφυγε σχετικά νωρίς, ήταν 75 χρονών, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν τον άφησε. Έδωσε τον αγώνα του με περισσή αξιοπρέπεια και για αυτό είχε εξαφανιστεί και τα τελευταία 2,5 χρόνια από τα πάντα».

Σύμφωνα με την Εύη Κλοκώνη, «δεν το γνώριζαν οι περισσότεροι» ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο «γιατί ο Νάσος δεν το έλεγε. Το ξέρανε μόνο οι φίλοι μας οι κοντινοί, κάποιοι δημοσιογράφοι που τηλεφωνιόταν συχνά».

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως: «Είμαστε με τον Νάσο πολλά χρόνια μαζί, είμαστε παντρεμένοι 48 χρόνια και είμαστε και κάποια χρόνια νωρίτερα μαζί. Σχεδόν παιδιά. Ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Καμιά φορά έβγαινε λίγο εριστικός και επιθετικός στις εκπομπές του αλλά αυτό ήταν η άμυνά του. Τα δύο τελευταία χρόνια που συνταξιοδοτηθήκαμε μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά ήρθαμε πάρα πολύ κοντά πάλι, πρόλαβα να του πω και να μου πει και αυτός αυτά που θέλαμε».

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«Η έννοια του ήταν τα παιδιά μας και η εγγονή μας, να είναι καλά. Ήθελε να πάμε ταξίδια αλλά δεν προλάβαμε, αυτό θα μου μείνει λίγο παράπονο», είπε καταληκτικά η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η κηδεία του Νάσου Αθανασίου θα γίνει την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 15:00, στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.