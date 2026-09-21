Νάσος Κομιανός: Η σύμβαση με τη γιατρό, τα πρόσωπα που τον σύστησαν στον Γιώργο Μαζωνάκη και το ραντεβού της 7ης Σεπτεμβρίου 

Επαγγελματική συνεργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα φέρεται ότι είχαν ο Νάσος Κομιανός και η προφυλακισμένη γιατρός της Καρνεάδου, με την υπνοθεραπευτή να απαντά στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες ότι είχαν επικυρώσει αυτή τη συνεργασία με επίσημη σύμβαση.

Στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, ερωτηθείς για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι τον γνώρισε μέσω συνεργατών του τραγουδιστή και συγκεκριμένα μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Υπενθυμίζεται ότι η γιατρός φέρεται να απέστειλε στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία με τον τραγουδιστή κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου.

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Αναφορικά με τη δική του επαφή με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ανέφερε στον δικαστικό λειτουργό ότι τον είχε συναντήσει ήδη μια φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατο του, δηλαδή τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε κλειστεί και ένα ραντεβού για το μοιραίο απόγευμα στις 17:00.

«Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε»

Εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου και μετά από τρίωρη μαρτυρική κατάθεση, ο υπνοθεραπευτής εκνευρισμένος, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων.

«Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου», είπε σε έντονο ύφος στους εκπροσώπους του τύπου και αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης.

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Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τέταρτης 9 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στις 14:45 δέχτηκε από την προφυλακισμένη γιατρό, φωτογραφία του Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι με το σχόλιο «Όλα καλά». Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, του φάνηκε ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε εκείνη τη στιγμή ήταν εν ζωή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πει με βεβαιότητα.

Ο μάρτυρας που όπως έχει ισχυριστεί την ίδια ημέρα, στις 17.00 είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο χώρο του, δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων από τον ανακριτή για τη σχέση του με τους γιατρούς του Κολωνακίου και τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό.

Εν αναμονή της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών

Κομβικής σημασίας είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έκαναν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, γι αυτό και ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, ώστε να διαπιστώσει, με ποιους μίλησαν οι δύο γιατροί τις επίμαχες ώρες.

Σε περίπτωση πάντως που διαπιστωθεί ότι η γιατρός έχει επαναλάβει την επικοινωνία της με τον υπνοθεραπευτή πέραν της αποστολής της φωτογραφίας, τότε δεν αποκλείεται η ανακριτική έρευνα να στραφεί και προς άλλη κατεύθυνση.