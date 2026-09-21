Νάσος Κομιανός: «Σφίγγα» ο υπνοθεραπευτής – Επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφους, συνάντησε μόνο μία φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εκνευρισμένος, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων, ο υπνοθεραπευτής και παραλήπτης της επίμαχης φωτογραφίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής.

«Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου», είπε σε έντονο ύφος στους εκπροσώπους του Τύπου και αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νάσος Κομιανός κατέθετε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή επί τρεις ώρες. Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τέταρτης 9/9 δέχτηκε από την προφυλακισμένη γιατρό και συγκεκριμένα στις 14:45 φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι με το σχόλιο «Όλα καλά».

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, του φάνηκε ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε εκείνη τη στιγμή ήταν εν ζωή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πει με βεβαιότητα.

Ο μάρτυρας που όπως έχει ισχυριστεί την ίδια ημέρα, στις 17:00 είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο χώρο του, δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων από τον ανακριτή για τη σχέση του με τους γιατρούς του Κολωνακίου και τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό.