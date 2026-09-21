Νάσος Κομιανός: «Σφίγγα» ο υπνοθεραπευτής – Επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφους, συνάντησε μόνο μία φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εκνευρισμένος, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων, ο υπνοθεραπευτής και παραλήπτης της επίμαχης φωτογραφίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής.
«Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου», είπε σε έντονο ύφος στους εκπροσώπους του Τύπου και αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Ο Νάσος Κομιανός κατέθετε ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή επί τρεις ώρες. Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τέταρτης 9/9 δέχτηκε από την προφυλακισμένη γιατρό και συγκεκριμένα στις 14:45 φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι με το σχόλιο «Όλα καλά».
Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, του φάνηκε ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε εκείνη τη στιγμή ήταν εν ζωή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πει με βεβαιότητα.
Ο μάρτυρας που όπως έχει ισχυριστεί την ίδια ημέρα, στις 17:00 είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο χώρο του, δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων από τον ανακριτή για τη σχέση του με τους γιατρούς του Κολωνακίου και τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό.
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«Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είχα συναντήσει μία φορά μόνο»
Ο μάρτυρας εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου δε θέλησε να πει για τα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν στην ανάκριση και αρκέστηκε μόνο να δηλώσει:
«Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας, ήρθα να συμβάλω, για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και ειπώθηκαν εκεί. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Δικαιοσύνης», ανέφερε ο Νάσος Κομιανός.
«Όπως καταλαβαίνετε, η ανάκριση είναι μυστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλως και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί», τόνισε ο Γιάννης Γλύκας, συνήγορος του υπνοθεραπευτή.
«Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είχα συναντήσει μία φορά μόνο, τη Δευτέρα. Δεν πρόλαβα να πάρω ιστορικό. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει κανείς ιστορικό. Ήταν απλώς μια συζήτηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε μέσω μιας κυρίας, η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Συστήθηκαν. Δεν μπορώ να πω άλλες λεπτομέρειες», υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής.
Μετά τον υπνωτιστή θα ακολουθήσουν πολλοί μάρτυρες, που θα δώσουν καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο.