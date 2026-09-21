Ελλάδα

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον η αποτέφρωση στη Ριτσώνα – Θα σκορπιστούν στο Αιγαίο οι στάχτες της

Η αποτέφρωση πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και υπό την μουσική της αγαπημένης της τραγουδίστριας
Μαργαρίτα Παπανδρέου
Φωτογραφία αρχείου που απεικονίζει την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο "Σωτηρία" καθώς αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία με τον γιατρό της να συστήνει τη μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
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Το τελευταίο αντίο ειπώθηκε σήμερα (21.09.2026) στην Μαργαρίτα Παπανδρέου καθώς μετά την πολιτική κηδεία της που τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών την Κυριακή, η σορός της μεταφέρθηκε στην Ριτσώνα για αποτέφρωση.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου στον επικήδειό του είχε αναφέρει: «θα σε σκορπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος σου χορός – τα κύματα». Έτσι, η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου βρέθηκαν σήμερα στη Ριτσώνα για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Κατά τη διάρκειά της αποτέφρωσης ακούστηκαν τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, της αγαπημένης της τραγουδίστριας.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 103 ετών. Η κηδεία της τελέστηκε την Κυριακή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών με το παρών να δίνουν συγγενείς, φίλοι και άτομα από την πολιτική σκηνή.

Οι γιοι της, Γιώργος, Αντρίκος και Νίκος Παπανδρέου συγκίνησαν με τους επικήδειους τους ενώ συγκινητικά ήταν και τα λόγια των εγγονιών της.

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