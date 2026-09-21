Ελλάδα

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πύραυλο στα Στενά του Ορμούζ, τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος

Το πλοίο συνέχισε τον δρόμο του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO)
Φωτογραφία αρχείου REUTERS
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Amr Alfiky/File Photo
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Ένα δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από πύραυλο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος, ανέφερε τη Δευτέρα (21.09.2026) η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), επικαλούμενη τις στρατιωτικές αρχές.

Δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ το δεξαμενόπλοιο συνέχισε τον δρόμο του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης, πρόσθεσε.

Συνολικά δώδεκα εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ προχθές Σάββατο (19.09.2026) και χθες Κυριακή, αριθμός μειωμένος από τα 35 το περασμένο σαββατοκύριακο, καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος παραμένουν σε αδιέξοδο κι έχουν στην πράξη ανασταλεί.

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς αρκετά πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους

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