Ελλάδα

Σταμάτης Σπανουδάκης: Αναβάλλεται η συναυλία του στο Μεσολόγγι μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό που υπέστη

Ο γνωστός συνθέτης ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και, εμφανώς συγκινημένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει
Ο Σταμάτης Σπανουδάκης
Ο Σταμάτης Σπανουδάκης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Ο Σταμάτης Σπανουδάκης αποκάλυψε την Κυριακή (20.09.2026) σε βίντεο που ανέβασε στα social media, πως το εγκεφαλικό τού άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να την ξεπεράσει πλήρως.

Μετά το εγκεφαλικό, οι γιατροί τού συνέστησαν ξεκούραση για τουλάχιστον δύο μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή την περίοδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του, η οποία θα γινόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Η συναυλία θα γινόταν το Σάββατο (26.09.2026). Ο γνωστός συνθέτης ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και, εμφανώς συγκινημένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει.

Η ανακοίνωση από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου:

«Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου συναυλία του συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη στο Μεσολόγγι αναβάλλεται για λόγους υγείας του καλλιτέχνη και κατόπιν σχετικής ιατρικής σύστασης.

Προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία και πλήρη ανάρρωση και για σύντομη επιστροφή στη δημιουργική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Η συναυλία, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, είχε σχεδιαστεί ως μια ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, στην Έξοδο και στους Ελεύθερους Πολιορκημένους.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία της διοργάνωσης.

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε επί μήνες αποτελεί από μόνη της έκφραση σεβασμού προς την ιστορική μνήμη και την παρακαταθήκη της Ιερής Πόλης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη στήριξη σας.

Εκ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου».

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