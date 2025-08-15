Συμβαίνει τώρα:
Ναύπακτος: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε αγροτικό

Ο θάνατος του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο
Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες Πέμπτη (14/8/2025), στο Λιβαδάκι Ναυπακτίας, όταν νεαρός μοτοσικλετιστής «καρφώθηκε» πάνω σε αγροτικό και έχασε την ζωή του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ όταν ο 27χρονος οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε σφοδρά με το αγροτικό στο Λιβαδάκι Ναυπακτίας.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο στο Καρπενήσι.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οι γιατροί στο νοσοκομείο δεν κατάφεραν να το σώσουν. Μετά από λίγη ώρα διαπιστώθηκε και ο θάνατος του 27χρονου άνδρα.

Ελλάδα
