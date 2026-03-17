Ναύπλιο: Νεκρός από ανακοπή 46χρονος μετά από τσίμπημα μέλισσας – Του προκάλεσε αλλεργικό σοκ

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ναύπλιο όπου ένας 46χρονος έχασε τη ζωή του από αλλεργικό σοκ το οποίο προήλθε από τσίμπημα μέλισσας.

Ο 46χρονος από το Ναύπλιο ήταν με φίλους του για αναρρίχηση όταν τον τσίμπησε η μέλισσα και έπαθε το αλλεργικό σοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα οι φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο βλέποντας την σοβαρότητα της κατάστασής του σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον 46χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο από ανακοπή καρδιάς.