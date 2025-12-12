Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο

Ένα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη στο Ναύπλιο όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κροτίδα.

Το περιστατικό συνέβη σε άγνωστη χρονική στιγμή στο Ναύπλιο, όταν κροτίδα εξερράγη σε προαύλιο σχολείου με αποτέλεσμα ένας μαθητής να τραυματιστεί και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εκπομπή LiveYou του SKAI, μαθητές πέταξαν την κροτίδα μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα ένα παιδί να παραπονεθεί στους γονείς του ότι πονάει το αυτί του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς το σχολείο δεν έδειξε την απαραίτητη προσοχή για το περιστατικό και μάλιστα έβαλαν και απουσία στο παιδί που πήγε στο νοσοκομείο.