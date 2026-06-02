Καιρός: Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος – Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

«Καυτός» είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα καθώς ο υδράργυρος «φλέρταρε» με τους 35 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές με την ζέστη να είναι αποπνικτική.

Και αν όσοι έχουν ξεχυθεί στις παραλίες είναι τυχεροί, στους δρόμους της Αθήνας, ντόπιοι και τουρίστες, δοκιμάζονται από τη ζέστη ενώ ο καιρός θα γίνει ακόμη πιο θερμός τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα βρέθηκαν για ακόμη μία φορά στην κορυφή της λίστας με τις πιο θερμές περιοχές της χώρας.

Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην πόλη της Καρδίτσας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 35,1°C. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν με κοινή καταγραφή στους 34,8°C η Τραγάνα Φθιώτιδας, τα Τρίκαλα και η πόλη της Λάρισας.

Ελάχιστα πιο χαμηλά βρέθηκαν τα Φάρσαλα με 34,7°C και τα Δένδρα Τυρνάβου με 34,6°C.

Την πρώτη οκτάδα των πιο ζεστών περιοχών για σήμερα έκλεισαν τα Ψαχνά Ευβοίας και τα Πλατανούλια Λάρισας, όπου ο υδράργυρος σταμάτησε στους 34,3°C.

Η εικόνα της ζέστης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα

Στην Αττική και ιδιαίτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας, η ζέστη ήταν αισθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο κέντρο και τα προάστια της Αθήνας, ο μετεωρολογικός σταθμός στο Ψυχικό κατέγραψε τη μέγιστη τιμή στους 30,4°C, ενώ ακολούθησαν τα Πατήσια με 30,1°C, οι Αμπελόκηποι με 29,5°C και το Γκάζι με 28,8°C.

Παράλληλα, υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Καισαριανή με 30,5°C και στο Μαρούσι με 30,8°C.

Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα και τα μεγάλα αστικά κέντρα ή τουριστικά θέρετρα, η Χαλκίδα ξεχώρισε αγγίζοντας τους 32,9°C, ενώ η Μυτιλήνη έφτασε στους 32,6°C. Στη Θεσσαλονίκη, ο σταθμός στον Φοίνικα Καλαμαριάς κατέγραψε 30,8°C, ενώ η Βέροια σημείωσε 31,4°C και το Κιλκίς έφτασε τους 32,1°C.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, η Λαμία κατέγραψε 31,8°C, ο Βόλος 31,5°C, ενώ η Θήβα και η Σπάρτη άγγιξαν τους 31,9°C.

Λαγουβάρδος: «Πιο ζεστό από τα κανονικά επίπεδα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου»

Υπενθυμίζεται ότι, σε δηλώσεις του, χθες, στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, είχε επισημάνει πως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή τιμές.

Ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταθερό καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς ακραίες εξάρσεις, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα και τις θερμοκρασίες των θαλασσών τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο να παραμένουν μισό με έναν βαθμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα -δηλαδή μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τις πρώτες εξορμήσεις στις παραλίες.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 3 Ιουνίου

Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αναμένεται να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες θα δώσουν πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα προς το βράδυ.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν γενικά από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάνουν τα 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και το Ιόνιο έως και τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια, υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 32 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα η μέγιστη θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη οι τιμές θα κυμανθούν από 11 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις έντασης 2 έως 3 μποφόρ, ωστόσο στα δυτικά τμήματα του νομού θα στραφούν προσωρινά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με εντάσεις που θα αγγίξουν τα 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 17 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους έντασης 2 έως 3 μποφόρ και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.