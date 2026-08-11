Ελλάδα

Αντίπαξοι: Εικόνες από το ατύχημα με τα τουριστικά σκάφη που ήταν γεμάτα με κόσμο

Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας
Αντίπαξοι: Εικόνες από το ατύχημα με τα τουριστικά σκάφη που ήταν γεμάτα με κόσμο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το ατύχημα με τα δύο τουριστικά σκάφη έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8/26) στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους. Τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν ενώ ήταν γεμάτα με κόσμο. Το ένα είχε 10 επιβάτες και το άλλο 203!

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, φαίνονται τα δύο σκάφη να βρίσκονται δίπλα – δίπλα, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τρομαγμένος τα όσα εκτυλίσσονταν στους Αντίπαξους.

Το τουριστικό σκάφος με τους 10 επιβαίνοντες μετά τη σύγκρουση, κατέπλευσε στον Νέο Λιμένα Παξών και τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Το δεύτερο τουριστικό σκάφος έπλευσε αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας συνοδεία σκάφους του λιμενικού.

Οι 203 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν αναφέρθηκε εισροή υδάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
139
120
88
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo