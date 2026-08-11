Αντίπαξοι: Εικόνες από το ατύχημα με τα τουριστικά σκάφη που ήταν γεμάτα με κόσμο

Το ατύχημα με τα δύο τουριστικά σκάφη έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (11/8/26) στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους. Τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν ενώ ήταν γεμάτα με κόσμο. Το ένα είχε 10 επιβάτες και το άλλο 203!

Στις εικόνες που προβλήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, φαίνονται τα δύο σκάφη να βρίσκονται δίπλα – δίπλα, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τρομαγμένος τα όσα εκτυλίσσονταν στους Αντίπαξους.

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Το τουριστικό σκάφος με τους 10 επιβαίνοντες μετά τη σύγκρουση, κατέπλευσε στον Νέο Λιμένα Παξών και τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Το δεύτερο τουριστικό σκάφος έπλευσε αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας συνοδεία σκάφους του λιμενικού.

Οι 203 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν αναφέρθηκε εισροή υδάτων.