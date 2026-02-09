Νέα Αττική Οδός: «Δεν θα στείλουμε ποτέ μήνυμα στους συνδρομητές e – PASS για κάποια οφειλή, αν δείτε κάτι τέτοιο είναι απάτη»

Μία νέα και ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση έκανε σήμερα (9/2/2026) η Νέα Αττική Οδός προειδοποιώντας τους συνδρομητές e-PASS για τα παραπλανητικά γραπτά μηνύματα SMS που αποτελούν απάτες.

Η Νέα Αττική Οδός μάλιστα ενημερώνει ότι κανένας συνδρομητής e-PASS δεν θα λάβει ποτέ μήνυμα που θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε οφειλή, οπότε αν ποτέ κάποιος λάβει ένα τέτοιο SMS θα πρόκειται για απάτη και όχι για μήνυμα από την Αττική Οδό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αττικής Οδού: «H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας».