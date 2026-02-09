Ελλάδα

Νέα Αττική Οδός: «Δεν θα στείλουμε ποτέ μήνυμα στους συνδρομητές e – PASS για κάποια οφειλή, αν δείτε κάτι τέτοιο είναι απάτη»

«Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του», ενημερώνει η ανακοίνωση
αττική οδός
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μία νέα και ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση έκανε σήμερα (9/2/2026) η Νέα Αττική Οδός προειδοποιώντας τους συνδρομητές e-PASS για τα παραπλανητικά γραπτά μηνύματα SMS που αποτελούν απάτες.

Η Νέα Αττική Οδός μάλιστα ενημερώνει ότι κανένας συνδρομητής e-PASS δεν θα λάβει ποτέ μήνυμα που θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε οφειλή, οπότε αν ποτέ κάποιος λάβει ένα τέτοιο SMS θα πρόκειται για απάτη και όχι για μήνυμα από την Αττική Οδό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αττικής Οδού: «H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
89
74
71
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού μου, έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησής μου
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προαναγγέλλει δε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τις προσεχείς ημέρες, επισημαίνοντας ότι τα ΜΜΕ «τον δικάζουν και τον καταδικάζουν», επικαλούμενα «πηγές» που -όπως υποστηρίζει- εδράζονται σε διακινούμενο non-paper «άγνωστου συντάκτη»
Ο Γιάννης Παναγόπουλος
Newsit logo
Newsit logo