Ελλάδα

Σαλμονέλα: Κοτόπουλο κατανάλωσαν και οι 9 ασθενείς – Το είχαν παραγγείλει από εστιατόριο στο Περιστέρι

Και οι 9 ασθενείς εμφάνισαν πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ υποβλήθηκαν και σε μια σειρά από εξετάσεις
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Κοτόπουλο από το ίδιο εστιατόριο φαίνεται να κατανάλωσαν και οι 9 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας λόγω σαλμονέλας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και οι 9 ασθενείς εμφάνισαν πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ υποβλήθηκαν και σε μια σειρά από εξετάσεις. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν νοσήσει από το βακτήριο της σαλμονέλας. Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΙ όλοι οι ασθενείς είχαν παραγγείλει πιάτα με κοτόπουλο από γνωστό εστιατόριο στο Περιστέρι.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η διοικήτρια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Ελένη Κανταράκη, ανέφερε ότι οι ασθενείς προσήλθαν στις 26 Ιουλίου με ενδείξεις συμβατές με πιθανή τροφική δηλητηρίαση, μετά την κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο.

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

Η ίδια επισήμανε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία των περιστατικών, καθώς η διαδικασία απαιτεί χρόνο και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα.

Η κατάσταση της υγείας και των εννέα ασθενών εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία για κανέναν από αυτούς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, αναζητώντας την πηγή της μόλυνσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με άλλα κρούσματα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές.

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