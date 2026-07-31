Ελλάδα

Νέα φωτιά στην Αχαΐα, μάχη με αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, δείτε live

Καλύτερη είναι και η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάλυμνο και Άνδρο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις
Σπαρακτικές εικόνες από τις φωτιές (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Σπαρακτικές εικόνες από τις φωτιές (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31.7.26) αυτή τη φορά στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου εστάλη μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα. Την ίδια ώρα, για ακόμη μια μέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά στο Ρέθυμνο με την εικόνα να είναι εμφανώς βελτιωμένη. Καλύτερη είναι και η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάλυμνο και Άνδρο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, και σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

06:46 | 31.07.2026
112 στην Πάτρα: Απομακρυνθείτε προς Άρλα
06:45 | 31.07.2026
Φωτιά στο Φλόκα Αχαΐας
06:34 | 31.07.2026
06:34 | 31.07.2026
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Καιρός σήμερα: 38άρια και δυνατοί άνεμοι έως 9 μποφόρ στα πελάγη
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ
06:26 | 31.07.2026
112 λόγω φωτιά στην Αχαΐα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περί τις 05:00 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

06:25 | 31.07.2026
Φωτιά στο Αγρίνιο

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

06:22 | 31.07.2026
Καλύτερη η κατάσταση σε Άνδρο και Κάλυμνο – Αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Στην Πάρο δεν έχει υπάρξει νέα αναζωπύρωση εκτός της πυρκαγιάς, πρόκειται για ενεργό μέτωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες, αυτές που αναπτύχθηκαν χθες: στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα· στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα· ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασής της.

06:20 | 31.07.2026
Καλημέρα σας

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό στο newsit.gr όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
115
104
69
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo