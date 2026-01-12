Νέα Ιωνία: Ξεκόλλησαν τσιμέντα από γέφυρα και έπεσαν στον δρόμο

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκλήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 12.01.2026, στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στη Νέα Ιωνία, όταν τμήματα από γέφυρα στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» έπεσαν στο οδόστρωμα. Λόγω του περιστατικού, είχε κλείσει για λίγη ώρα η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία και σημαντικές καθυστερήσεις.

Το συμβάν στη γέφυρα στη Νέα Ιωνία, σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των οδηγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιο όχημα, και έτσι γλιτώσαμε τα χειρότερα όπως πιθανούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γέφυρα εδώ και καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα φαίνονται στα σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της αποκόλλησης, ενώ θα ακολουθήσει εκτενής έλεγχος της στατικότητας της γέφυρας πριν δοθεί εκ νέου σε πλήρη κυκλοφορία, ενώ αναμένεται κλιμάκιο της περιφέρειας σύμφωνα με την ΕΡΤ, για να επιθεωρήσει το σημείο.

«Στις 05:00 με ειδοποίησαν ότι είχαν πέσει επιχρίσματα στο οδόστρωμα από τη γέφυρα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής. «Ό οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα», είπε ακόμη.