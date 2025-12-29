Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή – Στο νοσοκομείο η γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στη Νέα Ιωνία, όταν μία πεζή, παρασύρθηκε από μπετονιέρα.

Το τροχαίο με την γυναίκα να παρασύρεται από μπετονιέρα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μπετονιέρα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου φαίνεται να μη διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στο newsit.gr σχετικά με το περιστατικό: «Ο οδηγός της μπετονιέρας λίγο μετά τις 9 το πρωί πήγε αντίθετα στην οδο Βυζαντίου Και δεν είδε την γυναίκα η οποία προσπάθησε να περάσει απέναντι την οδό Βυζαντίου με αποτέλεσμα να την χτυπήσει . Η γυναίκα λιποθύμησε. Κάτοικοι εδώ της περιοχής της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, ήρθε και μηχανή του ΕΚΑΒ, έβγαζε αίμα από το κεφάλι».