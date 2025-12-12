Νέα Ιωνία: Οικιακή βοηθός έκλεψε κοσμήματα μεγάλης αξίας από σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια 54χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθός, η οποία έκλεψε κοσμήματα μεγάλης αξίας από σπίτι ηλικιωμένων στη Νέα Ιωνία.

Η οικιακή βοηθός είχε ως συνεργό της έναν 37χρονο ομοεθνή της, ο οποίος συνελήφθη και αυτός για την κλοπή των κοσμημάτων από το σπίτι στη Νέα Ιωνία.

Ου δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς στις 8 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.



Η οικιακή βοηθός εργαζόταν στο συγκεκριμένο σπίτι από τον Ιούλιο του 2024 και η δράση της, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άρχισε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου εκμεταλλευόμενη την πρόσβαση που είχε στους χώρους του σπιτιού, αφαιρούσε συστηματικά, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της.



Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος κοσμημάτων,αναδιπλούμενο μαχαίρι και 2 συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 37χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.