Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο ανηλίκων – Αναζητούνται δύο 14χρονοι

Η 15χρονη και δύο ακόμη ανήλικοι υπό την απειλή σωματικής βίας τους «άρπαξαν» τα κινητά τηλέφωνα και εξαφανίστηκαν
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Μια 15χρονη συνελήφθη την Κυριακή (15.02.2026) στη Νέα Ιωνία, κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα ανήλικοι συνεργοί της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η 15χρονη κατηγορούμενη, μαζί με άλλους δύο ανήλικους, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και εξαφανίστηκαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη κατηγορούμενη.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε και μια απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

