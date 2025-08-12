Νέα καταγγελία κατά ταξιτζή: Χρέωσε 90 ευρώ την διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη Συγγρού

Νέα καταγγελία για υπέρογκη χρέωση από ταξιτζή έρχεται στο φως, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ζητήθηκαν 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά έως τη λεωφόρο Συγγρού.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου των οδηγών ταξί ανέφερε ότι περιστατικά όπως την διαδρομή Πειραιά – Συγγρού καταγράφονται σχεδόν καθημερινά, με ορισμένες χρεώσεις από ταξιτζήδες να φτάνουν ακόμη και σε εκατοντάδες ευρώ – κυρίως από το αεροδρόμιο – όταν το ταξίμετρο δεν λειτουργεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση μετά από επίσημη καταγγελία, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη.

Οι εκπρόσωποι των οδηγών ταξί ζητούν συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου, προτείνοντας αυξημένη αστυνόμευση σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης όπως το Μοναστηράκι, το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τονίζουν ότι παρόμοιες υπερχρεώσεις παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή και μεγάλες αφίξεις επισκεπτών.