Νέα Μάκρη: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε φαρμακείο – Η οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο

Κόβει την ανάσα το τροχαίο που σημειώθηκε σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη με ένα αυτοκίνητο να «μπουκάρει» σε αυτό.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε μια ηλικιωμένη οδηγός η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να περάσει μέσα από τη βιτρίνα φαρμακείου.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οδηγός προσπάθησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της μπροστά από το φαρμακείο, αλλά φαίνεται πως μπέρδεψε το πεντάλ του φρένου με εκείνο του γκαζιού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιταχύνει και να μπει μέσα στο φαρμακείο.

Το αυτοκίνητο προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο φαρμακείο, χτυπώντας μεταξύ άλλων τα ράφια και τη γυάλινη πρόσοψη.

Το θετικό στην υπόθεση είναι ότι κανείς από τους εργαζομένους ή τους πελάτες δεν τραυματίστηκε.