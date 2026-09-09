Ελλάδα

Ιεράπετρα: Η πρόταση γάμου που απορρίφθηκε, οι ζημιές στο ξενοδοχείο και η δραματική κατάληξη στη θάλασσα

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα στον Άγιο Ανδρέα - Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μπήκαν στο νερό και κατάφεραν να τον επαναφέρουν
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock
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Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την Ιεράπετρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όταν θαμώνες ταβέρνας στην περιοχή αντιλήφθηκαν τον 33χρονο Πολωνό τουρίστα να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Ιεράπετρας. Οι διασώστες μπήκαν στη θάλασσα για να προσεγγίσουν τον άνδρα και τον ανέσυραν στην ακτή. Ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης, με τους διασώστες να καταφέρνουν να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η πρόταση γάμου πριν από το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ειδησεογραφικό site Νέα Κρήτη, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.

Στη συνέχεια ο 33χρονος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και αποχώρησε από το κατάλυμα.

Ακολούθως κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι είχε προηγουμένως ενημερώσει τη σύντροφό του πως σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε αναίσθητος στη θάλασσα από ανθρώπους που βρίσκονταν σε παρακείμενη ταβέρνα.

Η επέμβαση των διασωστών

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στην περιοχή και μπήκαν στη θάλασσα προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκε και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Η προσπάθεια των διασωστών ήταν καθοριστική, καθώς ο 33χρονος παρουσίαζε απουσία αισθήσεων και καρδιακής λειτουργίας. Μετά την ανάνηψη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Ο 33χρονος παραμένει νοσηλευόμενος υπό ιατρική παρακολούθηση. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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