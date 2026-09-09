Την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη την Συλλογή της και κάθε εβδομάδα σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

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Oλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, σε κανονικό μέγεθος, με ειδική προστατευτική θήκη, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας.

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