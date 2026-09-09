Ελλάδα

Δίκη για τα Τέμπη: Επεισόδιο του πατέρα της Μάρθης με συγγενείς μηχανοδηγών – «Λες ψέματα, θα απαντήσω λέξη προς λέξη»

Εξαιτίας της έντασης το δικαστήριο αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση
Ο Αντώνης Ψαρόπουλος
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)
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Ανέβηκαν οι τόνοι στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με το δικαστήριο να διακόπτει τη συνεδρίαση.

Πρόκειται για επεισόδιο που δημιουργήθηκε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου (πατέρα της Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της) και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Σπύρου Βούλγαρη, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που συνεχίζεται στη Λάρισα.

Η ένταση ξεκίνησε σύμφωνα με το larissanet.gr, όταν ο κ. Βούλγαρης κατέθετε σχετικά με την συνάντηση που είχαν οι γονείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και την προτροπή του κ. Ψαρόπουλου προς τους συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής να περάσουν έξω πριν την έναρξη της σύσκεψης γιατί έχουν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

«Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά θα απαντήσω λέξη προς λέξη.  θα φέρω μάρτυρες συγγενείς» φώναξε ο κ. Ψαροπουλος με τον κ. Βούλγαρη να απαντά «Ντροπή σου».

Σε εκείνο το σημείο οι τόνοι ανέβηκαν με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει.

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς ο αδελφός και η σύντροφος του μηχανοδηγού της εμπορικής Γεωργίου Μασσαλή.

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