Ελλάδα

Τρία μικρά τιγράκια της Σουμάτρας γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο – Οι πρώτες φωτογραφίες

Εκτιμάται ότι μόλις 400 τίγρεις της Σουμάτρας έχουν απομείνει στη φύση, γεγονός που καθιστά κάθε νέα γέννηση σημαντική για την προστασία του είδους
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
Ένα από τα τιγράκια που γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
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Μία πολύ ευχάριστη έκπληξη έφτασε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αφού γεννήθηκαν τρία υγιέστατα μικρά τιγράκια της Σουμάτρας, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη διατήρηση ενός από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης στον κόσμο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αττικού Πάρκου στο Facebook εκτιμάται ότι μόλις 400 τίγρεις της Σουμάτρας έχουν απομείνει στη φύση, γεγονός που καθιστά κάθε νέα γέννηση σημαντική για την προστασία του είδους.

Τα δύο αρσενικά και το ένα θηλυκό υποβλήθηκαν ήδη στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση, κατά την οποία τους τοποθετήθηκαν μικροτσίπ και τους χορηγήθηκαν τα πρώτα τους εμβόλια, με στόχο την παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξής τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Τρία μικρά τιγράκια της Σουμάτρας γεννήθηκαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο! Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη γέννηση τριών μικρών τίγρεων της Σουμάτρας, δύο αρσενικών και ενός θηλυκού.

Σήμερα, τα μικρά υποβλήθηκαν στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν μικροτσίπ και τους χορηγήθηκαν τα πρώτα τους εμβόλια. Η κτηνιατρική μας ομάδα πραγματοποίησε επίσης έναν λεπτομερή έλεγχο της υγείας τους, προκειμένου να παρακολουθήσει την ανάπτυξη και τη γενικότερη ευζωία τους.

Η τίγρη της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης στον κόσμο, καθώς εκτιμάται ότι μόλις 400 περίπου άτομα έχουν απομείνει στη φύση. Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η λαθροθηρία και οι συγκρούσεις ανθρώπων και άγριας ζωής εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές απειλές για την επιβίωσή τους.

Οι ζωολογικοί κήποι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση υγιών πληθυσμών ασφαλείας, με γενετική διαχείριση, καθώς και στην υποστήριξη της μακροπρόθεσμης προστασίας και διατήρησης των απειλούμενων ειδών».

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