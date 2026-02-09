Νέα Πέραμος: Αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν και γνωστοί του 27χρονου οι εκτελεστές – Πρόσωπο κλειδί η σύντροφος του θύματος

Το μωσαϊκό της υπόθεσης με την αρπαγή και την εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο συνθέτουν ψηφίδα – ψηφίδα οι profilers του Ανθρωποκτονιών για να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου και να βάλουν στο χέρι φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.

Η έρευνα προχωράει με σταθερούς ρυθμούς και οι αξιωματικοί από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των στοιχείων για την αρπαγή και την εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο έχουν καταλήξει σε τρία συμπεράσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με «πηγές» του newsit.gr, αυτα που θεωρούν ειναι τα εξής:

Δράστες και θύμα γνωρίζονταν. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο της αρπαγής όπου τόσο ο νεαρός, όσο και οι απαγωγείς του, κινούνται σε σχετικά «χαλαρούς» ρυθμούς.

Δηλαδή ο 27χρονος τους ακολουθεί ενώ και οι ίδιοι δεν λειτουργούν με το modus βιας που ασκείται σε αυτές τις περιπτώσεις δείχνοντας ότι κάτι υπήρχε μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το στοιχείο της «οικειότητας» είναι και αυτό που στρέφει τους ερευνητές σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει είναι ότι οι απαγωγείς, από την πρώτη στιγμή λειτουργούσαν με συγκεκριμένο πλάνο του οποίου το φινάλε θα γραφόταν με το αίμα του 27χρονου επιχειρηματία.

Δηλαδή, τον άρπαξαν και αφού τον κράτησαν για έξι ημέρες, ζητώντας κάτι από εκείνον, είτε τους το έδινε, είτε όχι, θα τον σκότωναν. Κάτι που έκαναν τελειώνοντας τον με 10 πισώπλατες σφαίρες εκ των οποίων και η χαριστική βολή στο κεφάλι.

Τέλος, πρόσωπο – κλειδί, θεωρούν την φίλη του θύματος. Αν και η κοπέλα έχει ήδη καταθέσει και έχει πει κάποια πράγματα, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του γρίφου.

Και αυτο γιατί όπως λένε οι πληροφορίες έδειχνε πιεσμένη και φοβισμένη με αποτέλεσμα να «μπλοκάρει» και έτσι αυτό που θέλουν ειναι να την καλέσουν και σε δεύτερο χρόνο προκειμένου να αντλήσουν ο,τι μπορούν αφου η συγκεκριμένη μάρτυρας ειναι το μοναδικο πρόσωπο που γνώριζε τη ζωή του θυματος, τις επαφές και τις δραστηριότητες του.

Σε ό,τι εχει να κάνει με το κομμάτι των επαφών του δολοφονηθέντος, η κοπέλα είπε ότι το τελευταίο διάστημα είχε επαφές με πρόσωπα από τη Ρουμανία και την Αλβανία, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών δίνουν ιδιαίτερη προσοχή.