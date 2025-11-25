Ελλάδα

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω και τσακωθήκαμε» – Τα πρώτα λόγια του αδελφοκτόνου στους αστυνομικούς

Ο αδελφοκτόνος ήταν γνώριμος των αρχών αλλά ως... θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία - Συχνοί οι καυγάδες τους λένε οι γείτονες
Αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο με έναν 44χρονο να επιτίθεται και να σκοτώνει με ψαλίδι τον 47χρονο αδερφό του στο σπίτι που έμεναν.

Το σοκαριστικό περιστατικό στη Νέα Πέραμο με την δολοφονία με ψαλίδι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.2025) μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδερφού της οικογένειας που κάλεσε και την αστυνομία.

«Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε στην ασφάλεια ο αδελφοκτόνος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν γνώριμος των αρχών αλλά ως… θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Star η πρώτη μήνυση υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Ακολούθησαν ακόμη δύο βαία περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις του, όμως, δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδερφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέρφια ήταν γιοι αστυνομικού, οποίος έχει πεθάνει. Αρχικά ζούσαν στον Λουτρόπυργο και την Κινέτα, αλλά πριν 7 χρόνια έφυγαν όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Οι καυγάδες μεταξύ των τριών αδερφών ήταν συχνοί με τους γείτονες να μιλούν για φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων μέσα στο σπίτι.

Οι εντάσεις είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να έχει εκμυστηρευτεί σε γείτονες ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από ψαλίδι. Ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι λίγες ώρες πριν το δολοφονικό επεισόδιο, ο δράστης κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση. Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο ίδιος έλεγε ότι «αν ανέβει πάνω, θα σκοτώσει τον αδελφό του», τελικά όμως έγινε το αντίθετο, καθώς ο ίδιος επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο 44χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο και συνελήφθη από τις αρχές.

