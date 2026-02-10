Ελλάδα

Νέα Πέραμος: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε μπλέξει σε παρανομίες» λέει η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε

Σε ερώτημα για τα χρήματα που κληρονόμησε το παιδί της, είπε ότι αυτά σκότωσαν τον γιο της και για το λόγο αυτό τα θεωρεί καταραμένα
ο 27χρονος
Ο 27χρονος που βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Μαραθώνια ήταν η κατάθεση της μητέρας του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο βρέθηκε δολοφονημένος έξι μέρες μετά την απαγωγή του από την περιοχή της Ελευσίνας.

Κατά την 6ωρη κατάθεσή της στους αστυνομικούς, ο 27χρονος τελευταία δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, τον οποίο μάλωνε για τις επιλογές του, όπως ότι η σύντροφός του ήταν πρώην σύντροφος φίλου του. Η ίδια, όπως ανέφερε το Star, φωτογράφισε πρόσωπο-κλειδί που γνωρίζει στοιχεία και μπορεί να δώσει απαντήσεις για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες αλλά όχι ποιες είναι αυτές», τόνισε η μητέρα του 27χρονου.

Σε ερώτημα για τα χρήματα που κληρονόμησε το παιδί της, είπε ότι αυτά σκότωσαν τον γιο της και για το λόγο αυτό τα θεωρεί καταραμένα. Αν έλθει ποτέ στην κατοχή της μέρος τους θα τα δώσει σε ιδρύματα.

Τέλος, δεν αναφέρθηκε καθόλου στον πρώην σύζυγό και πατέρα του 27χρονου, ο οποίος έχει αναφέρει στην δική του κατάθεση ότι τόσο η ίδια η πρώην σύζυγός του όσο και η σύντροφος του γιου του, ήξεραν που είναι μπλεγμένο το θύμα.

Η απαγωγή

Η απαγωγή του θύματος σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους. Το μαρτύριο του συντρόφου της έχει μόλις ξεκινήσει.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως οι άντρες του Ανθρωποκτονιών έχουν βγάλει από το αρχείο και το έγκλημα, με θύμα τον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, που σημειώθηκε το 2024 στη Μάνδρα Αττικής.

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία με έδρα την ίδια περιοχή, με εκείνη που είχε στήσει τη δική του ο δολοφονημένος Χρήστος Γιαλιάς.

