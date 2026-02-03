Νέα Πέραμος: Στο Ανθρωποκτονιών καταθέτει η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου – Οι απαγωγείς επικοινώνησαν με το περιβάλλον του θύματος

Στο Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ καταθέτει το απόγευμα της Τρίτης (3.2.26) η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου επιχειρηματία που έπεσε θύμα απαγωγής και στη συνέχεια βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο.

Οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι η αρραβωνιαστικιά είναι το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο ενώ οι πληροφορίες θέλουν να υπήρξε επικοινωνία των απαγωγέων με άτομο από τον στενό κύκλο του θύματος.

Έτσι, οι άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν καλέσει για κατάθεση όλα τα πρόσωπα της οικογένειας του 27χρονου, προκειμένου να αντλήσουν κάθε πληροφορία που θα τους βοηθήσει να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο στο τμήμα του Ανθρωποκτονιών κλήθηκε να καταθέσει και η αλβανικής καταγωγής σύντροφος του 27χρονου καθώς ήταν το άτομο που κατήγγειλε το περιστατικό της απαγωγής στους αστυνομικούς αλλά και αυτή που είδε μεταξύ άλλων το βίντεο με την αρπαγή του συντρόφου της.

Από το συγκεκριμένο πρόσωπο, οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες που θα τους βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης ενώ όπως αναφέρουν πηγές από την ΕΛ.ΑΣ, η κοπέλα δεν εξετάζεται ως εμπλεκόμενη.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι και η περίπτωση της «απαγωγής – τίγρης». Πρόκειται για απαγωγή που έχει μικρή χρονική διάρκεια με σκοπό την παραλαβή των χρημάτων το γρηγορότερο δυνατό. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους να βρίσκεται και κάποιο γνώριμο στο θύμα πρόσωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 ο 25χρονος τότε επιχειρηματίας γλίτωσε από του Χάρου τα δόντια καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Ελευσίνας, τραυματίστηκε ενώ ο οδηγός και φίλος του, σκοτώθηκε.