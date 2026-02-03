Νέα Πέραμος: Τα 3 ερωτήματα, το δρομολόγιο διαφυγής και το κρησφύγετο των δραστών πίσω από μαφιόζικη εκτέλεση του 27χρονου

Τις σκοτεινές πτυχές που οδήγησαν στη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία αλλά και στους ανθρώπους που τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες στο ρέμα της Νέας Περάμου, προσπαθούν να φωτίσουν οι άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Μπροστά σε μια μυστηριώδη υπόθεση με πολλούς γρίφους βρίσκονται οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν την στυγερή δολοφονία στη Νέα Πέραμο που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου άγνωστα άτομα περίμεναν τον νεαρό επιχειρηματία έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Όταν αυτός έφτασε, δύο άτομα τα οποία φορούσαν κουκούλες βγήκαν από ένα όχημα και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μπει μέσα σε αυτό.

Η σύντροφος του 27χρονου ήταν αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό, ενώ όπως κατέθεσε στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ δεν γνώριζε εάν υπήρχαν κάποιου είδους απειλές προς το πρόσωπο του 27χρονου.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση ψάχνουν πλέον να βρουν ένα – ένα τα κομμάτια του παζλ που θα τους συνθέσουν το σκηνικό της αρπάγης αλλά και του λόγους που δολοφονήθηκε ο 27χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ψάχνουν ένα σε επαγγελματικό ή ακόμα και προσωπικό επίπεδο είχε διαφορές με κάποια άτομα, ενώ από καταθέσεις στενών του συγγενικών προσώπων αναζητούν τυχόν λεπτομέρειες που θα τους βοηθήσουν στις έρευνες.

Έτσι οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει τις έρευνες τους στα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, όπου οι άγνωστοι άνδρες άρπαξαν τον 27χρονο έξω από το σπίτι του. Το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο σημαίνει ότι είχαν σχεδιάσει εδώ και μέρες την ενέργεια τους, ενώ όπως αποδείχτηκε ήταν αποφασισμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Ψάχνουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών

Οι αστυνομικοί αναζητούν πλέον το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών οι οποίοι εκτιμώνται από δύο έως τέσσερις. Έτσι από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ψάχνουν να εντοπίσουν το όχημα των δολοφόνων, προκειμένου να έχουν τα πρώτα στοιχεία που θα οδηγήσουν τις έρευνες τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί, όπως σε ανάλογες περιπτώσεις κάποιο καμένο αυτοκίνητο γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δράστες είτε δεν άλλαξαν όχημα διαφυγής, είτε το έκρυψαν σε κάποιο χώρο.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι οι δράστες δεν έκαναν μεγάλη διαδρομή με το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουν στον χώρο που φυλάκισαν για έξι ημέρες τον 27χρονο επιχειρηματία.

Έτσι ερευνούν εγκαταλελειμμένα κτίρια της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας και της Νέας Περάμου, για να εξετάσουν το γεγονός ο νεαρός επιχειρηματίας κρατήθηκε σε κάποιο από αυτά μέχρι να δολοφονηθεί έξι ημέρες μετά την αρπαγή του.

Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί έχουν να απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα.

Για πιο λόγο κράτησαν ζωντανό τον επιχειρηματία για έξι ημέρες και το δολοφόνησαν με εννέα σφαίρες στην πλάτη και μια στο κεφάλι;

Ζητούσαν κάτι από το θύμα και δεν το πήραν ή μήπως τους το έδωσε και δε τους ήταν πλέον χρήσιμος;

Κατάλαβε ο 27χρονος ποιοι ήταν και φοβήθηκαν μήπως τους προδώσει όταν τον απελευθερώσουν ή είχαν εντολή να του αφαιρέσουν τη ζωή το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

Έτσι όλα τα παραπάνω έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που προσπαθούν να φωτίσουν όλες τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης και να εντοπίσουν τους δράστες.