Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Νέα Πέραμος: Βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου – Το εντόπισε περιπατητής

Το όχημα βρέθηκε σε δύσβατο σημείο και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για εξέταση
Οι απαγωγείς συναντούν περιπολικό στον δρόμο
Οι απαγωγείς συναντούν περιπολικό στον δρόμο

Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο καθώς εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών, το οποίο εντόπισε ένας περιπατητής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του  MEGA, το απόγευμα της Τρίτης (17/02/2026) το αυτοκίνητο των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Υπενθυμίζεται πως η Μάνδρα είναι η περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο όπου εκτελέστηκε ο 27χρονος, για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα έπεσαν πάνω σε δύο περιπατητές.

Τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Ο θείος του 27χρονου χωρίς να χάσει χρόνο, με το δικό του το αμάξι, πήγε στην περιοχή, δεν κατάφερε να το εντοπίσει και γρήγορα επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Σήμερα στήθηκε η επιχείρηση σε δύσβατο σημείο στη Μάνδρα, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο καμένο αυτοκίνητο δεν έχει εντοπιστεί το όπλο της εκτέλεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
77
71
53
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικές εικόνες από drones στο Μαζαράκι Ηλείας: Κατολισθήσεις σε όλο το χωριό
Ο οικισμός παραμένει χωρίς οδική πρόσβαση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα επόμενα βήματα και τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των κατοίκων
Μαζαράκι
2η ΥΠΕ για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη: Ερωτηματικά για τη διαχείριση του περιστατικού – Διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ
«Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχυόντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή)»
Κέντρο Υγείας
Οι 200 της Καισαριανής: Συγκλονίζει ο εγγονός του εκτελεσθέντα Θρασύβουλου Καλαφατάκη – «Δεν έκανε ποτέ πίσω και δεν φοβόταν»
«Ήταν πάππους μου από τη μητέρα μου, η οποία δεν τον γνώρισε, τον είδε μία φορά στη ζωή της διότι έλειπε στο βουνό μόνιμα στο αντάρτικο» λέει ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, Θρασύβουλος Μαράκης
Θρασύβουλος Καλαφατάκης
Newsit logo
Newsit logo