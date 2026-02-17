Νέα Πέραμος: Βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου – Το εντόπισε περιπατητής

Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο καθώς εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών, το οποίο εντόπισε ένας περιπατητής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το απόγευμα της Τρίτης (17/02/2026) το αυτοκίνητο των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Υπενθυμίζεται πως η Μάνδρα είναι η περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο όπου εκτελέστηκε ο 27χρονος, για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα έπεσαν πάνω σε δύο περιπατητές.

Τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Ο θείος του 27χρονου χωρίς να χάσει χρόνο, με το δικό του το αμάξι, πήγε στην περιοχή, δεν κατάφερε να το εντοπίσει και γρήγορα επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Σήμερα στήθηκε η επιχείρηση σε δύσβατο σημείο στη Μάνδρα, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο καμένο αυτοκίνητο δεν έχει εντοπιστεί το όπλο της εκτέλεσης.